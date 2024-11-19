Лидеры стран-членов G20 приняли совместную декларацию

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18 ноября лидеры стран-членов «Большой двадцатки» (G20) приняли совместную декларацию по итогам саммита, состоявшегося в бразильском Рио-де-Жанейро. В ней отмечается, в частности, что на саммите обсуждены вопросы построения справедливого мира, искоренения голода и бедности, устойчивого развития и энергетического перехода, реагирования на климатический кризис и реформы органов глобального управления, включая ООН. Лидеры «Большой двадцатки» призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке, выразив обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией войны в Ливане. Они выразили готовность «приветствовать все конструктивные инициативы, которые помогут остановить военные действия на Украине, и гарантировать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир». Участники саммита призвали администрацию США воздержаться от протекционизма, который может усилиться, когда Дональд Трамп займёт пост президента США. Они выразили готовность обеспечить недискриминационную, справедливую, открытую, равноправную, устойчивую и прозрачную торговую систему, сосредоточенную вокруг Всемирной торговой организации.