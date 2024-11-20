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По данным Банка Кореи, опубликованным 20 ноября, цены производителей снизились в октябре на 0,1% по сравнению с сентябрём. Снижение по сравнению с предыдущим месяцем происходит третий месяц подряд. Однако в годовом исчислении цены производителей выросли на 1%. Рост по сравнению с прошлым годом происходит 15 месяцев подряд. Цены на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию снизились на 8,7% в месячном исчислении. Цены на промышленные товары выросли за тот же период на 0,2% из-за влияния роста мировых цен на нефть. Нефтепродукты подорожали на 2,0%, готовые продукты питания и напитки - на 0,4%, услуги - на 0,2%. Электроэнергия, газ, вода и вывоз бытовых отходов подорожали на 0,8%. Цены производителей являются одним из ключевых показателей, определяющих размер инфляции, поскольку они влияют на цены, которые предприятия взимают с потребителей в предстоящие месяцы.