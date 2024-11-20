В РК вступят в силу новые меры стимулирования рождаемости

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С 23 февраля 2025 года в РК вступят в силу изменения в законодательстве, направленные на стимулирование рождаемости. Согласно новым правилам, если к этому моменту оба родителя возьмут отпуск по уходу за ребёнком продолжительностью не менее трёх месяцев, его общий срок увеличится с одного года до полутора лет. Изменения также касаются декретного отпуска. Если новорождённый попадёт в отделение интенсивной терапии из-за преждевременного рождения или малого веса, общая продолжительность дородового и послеродового отпусков будет продлена с текущих 90 до 100 дней. Кроме того, беременные женщины с высоким риском осложнений, включая многоплодную беременность и сахарный диабет, смогут сокращать рабочие часы на протяжении всей беременности. Сейчас эта мера была доступна только на ранних сроках (до 12 недель) и в последние недели беременности (с 36-й недели). В случае выкидыша или рождения мёртвого ребёнка в первые 11 недель беременности отпуск составит 10 дней вместо нынешних пяти. Министр труда и занятости Ким Мун Су подчеркнул важность создания условий, которые позволят родителям без затруднений совмещать работу и заботу о детях. Он также отметил, что особое внимание будет уделено поддержке уязвимых категорий граждан.