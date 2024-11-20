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РК увеличит поддержку стран, уязвимых к изменению климата, с помощью инициатив по безуглеродной энергетике. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 19 ноября в Рио-де-Жанейро на сессии по устойчивому развитию и энергетическому переходу саммита «Большой двадцатки». Роль безуглеродных инициатив имеет жизненно важное значение для достижения углеродной нейтральности к 2050 году и преодоления разрыва между странами в энергетическом переходе,- отметил южнокорейский лидер. Энергетический переход – это значительное структурное изменение в энергетической системе той или иной страны. РК работает над разработкой стандартов и реализацией инициатив по безуглеродной экономике, которые Юн Сок Ёль представил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года. Южнокорейский лидер отметил, что РК продолжит расширять официальную помощь в целях развития для стран, наиболее пострадавших от изменения климата. Он напомнил о дополнительном взносе РК в размере 300 млн долларов в Зелёный климатический фонд и подтвердил запланированное выделение 7 млн долларов в Фонд ООН для возмещения потерь и ущерба развивающимся странам.