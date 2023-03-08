Президент РК обещает преодолеть поляризацию общества

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«Во второй половине своего президентского срока я привлеку всю нацию к участию в развитии страны, что поможет преодолеть поляризацию общества», — заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 22 ноября на христианском молитвенном завтраке. Он состоялся в сеульском отеле «Силла». Глава государства пообещал открыть «новую эру среднего класса», когда у всех жителей страны будет достаточно средств к существованию. Таким образом, он повторил своё предвыборное обещание устранить социальное неравенство во второй половине президентского срока. Кроме того, президент пообещал ускорить проведение структурных реформ в четырёх ключевых областях: здравоохранении, образовании, трудовых отношениях и пенсионном обеспечении. Эти области имеют жизненно важное значение для развития страны,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Христианские молитвенные завтраки проводятся ежегодно, начиная с 1966 года.