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Итогом переговоров с США стала неизменная "враждебная политика" Вашингтона по отношению к Пхеньяну. Именно поэтому Северная Корея должна усилить наращивание своего ядерного арсенала. Как сообщило агентство ЦТАК, об этом северокорейский лидер Ким Чон Ын заявил 21 ноября на церемонии открытия выставки вооружений под названием "Развитие национальной обороны-2024". Не упомянув о предстоящем приходе к власти в США Дональда Трампа, он заявил, что США "укрепляют военные союзы и развёртывают стратегическое ядерное оружие, нацеленное на Северную Корею". В свете этой реальности Северная Корея "каждый день и каждый час осознаёт, что достижение самых мощных военных возможностей является единственным способом поддержания мира, надёжной гарантией безопасности и развития",- отметил Ким Чон Ын.. Данные заявления перечёркивают перспективы диалога между США и Северной Кореей.