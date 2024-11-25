Украинский конфликт не имеет отношения к Корейскому полуострову

Photo : YONHAP News

«Очевидно, что украинский конфликт не имеет никакого отношения к Корейскому полуострову»,- заявил в интервью агентству ТАСС заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Между тем, южнокорейские власти, поддержанные «единомышленниками» в НАТО, продолжают искусственно раскручивать тему северокорейских военнослужащих в зоне специальной военной операции для того, чтобы нарастить силовое давление на Пхеньян. Однако двустороннее сотрудничество России и КНДР «выстраивается в соответствии с общепризнанными нормами международного права и не направлено против каких-либо третьих стран, включая РК. Об этом неоднократно заявлялось публично, в первую очередь президентом России Владимиром Путиным», - добавил дипломат. «Что касается увязывания Сеулом своих возможных поставок оружия Киеву с развитием отношений между Москвой и Пхеньяном, то такой подход может привести к весьма негативным последствиям». Он «окончательно обрушит отношения между нашими странами»,- заявил Андрей Руденко.