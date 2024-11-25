Главы торгово-промышленных палат РК и Японии встретились в Осаке

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25 ноября в Осаке состоялась 13-я встреча глав торгово-промышленных палат РК и Японии. Её участники обсудили перспективные направления экономического сотрудничества под руководством частного сектора в области энергетики, цепочки поставок и передовые технологии, а также модели сотрудничества между региональными торгово-промышленными палатами. Как отметил южнокорейский представитель Чо Хён Сан, в ситуации внутренних и внешних проблем, вызванных нестабильностью международной обстановки и структурными ограничениями роста внутри стран, только экономическое сотрудничество частного сектора может стать реальным решением проблем. Он добавил, что частный сектор должен взять на себя инициативу в определении конкретных областей сотрудничества и чётко донести преимущества такого сотрудничества до общественности. Встречи глав торгово-промышленных палат РК и Японии были возобновлены в прошлом году после шестилетнего перерыва.