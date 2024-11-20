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Политика

KIET: Рост экономики РК в 2025 году составит 2,1%

Write: 2024-11-26 11:26:26Update: 2024-11-26 14:35:37

KIET: Рост экономики РК в 2025 году составит 2,1%

Photo : YONHAP News

Рост южнокорейской экономики в 2025 году составит 2,1%. Об этом сообщили 25 ноября в Корейском институте промышленной экономики и торговли (KIET). Данный прогноз совпадает с прогнозом Банка Кореи и на 0,1% превышает прогноз Международного валютного фонда. Экономический рост будет поддерживаться за счёт устойчивого экспорта, в первую очередь, полупроводников, а также постепенного восстановления потребления и инвестиций в производственные мощности. Однако существуют риски, которые могут затормозить экономический рост. Это, в частности, ожидаемые изменения экономической политики США после прихода к власти администрации Дональда Трампа, геополитические конфликты и неопределённость на глобальном рынке информационных технологий. Экономический рост в первой половине будущего года прогнозируется в размере 1,9%, а во второй - 2,2%. Что касается экспорта, то он, как ожидается, вырастет на 2,2% по сравнению с текущим годом, достигнув рекордных 702 миллиардов долларов. Отечественный экспорт впервые в истории превысит 700 миллиардов долларов.
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