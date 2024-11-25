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РК и Малайзия установят отношения стратегического партнёрства с целью укрепления сотрудничества в различных областях. Данная договорённость зафиксирована в совместном заявлении президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, принятом 25 ноября в Сеуле. Вывод двусторонних отношений на новый уровень приурочен к 65-летию установления дипломатических отношений, которое будет отмечаться в следующем году. Лидеры двух стран договорились расширять сотрудничество в интересах свободы, мира и процветания. Особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества в области безопасности, включая оборону и военно-промышленный комплекс. Достигнута договорённость приложить максимум усилий для заключения соглашения о свободной торговле к 2025 году. В ходе саммита был подписан меморандум о взаимопонимании в области высшего образования. Премьер-министр Малайзии выразил надежду на то, что РК предоставит образовательные программы с использованием искусственного интеллекта и цифровых технологий. Анвар Ибрагим приветствовал усилия Сеула, направленные на достижение безъядерного статуса Корейского полуострове и доктрину воссоединения, предложенную 15 августа южнокорейским лидером.