РК и Монголия проводят четвёртый раунд переговоров по EPA

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С 26 по 29 ноября в Сеуле проходит четвёртый раунд переговоров по подготовке Соглашения об экономическом партнёрстве (EPA) между РК и Монголией. EPA представляет собой торговое соглашение, схожее с соглашением о свободной торговле. Оно предусматривает такие меры как устранение таможенных пошлин и открытие рынков, но основное внимание уделяется достижению совместного процветания сторон. Делегации двух стран на переговорах возглавляют директор департамента свободной торговли министерства промышленности, торговли и энергетики РК Квон Хе Чжин и главный секретарь министерства экономического развития Монголии Батхуу Идэш. Заключив EPA, южнокорейское правительство планирует увеличить экспорт перспективных товаров в Монголию, расширить выход на рынок услуг и усилить инвестиционное сотрудничество. Кроме того, будет разработана правовая и институциональная база сотрудничества в области добычи минеральных ресурсов. Монголия богата такими полезными ископаемыми как редкоземельные элементы и вольфрам.