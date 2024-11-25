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Политика

РК сожалеет о позиции Японии по церемонии памяти жертв принудительного труда

Write: 2024-11-26 15:17:39Update: 2024-11-26 15:34:07

РК сожалеет о позиции Японии по церемонии памяти жертв принудительного труда

Photo : YONHAP News

26 ноября министерство иностранных дел РК выразило сожаление по поводу позиции Японии в ходе двусторонних консультаций относительно церемонии памяти жертв принудительного труда в период колониальной оккупации. Она состоялась 24 ноября на острове Садо у западного побережья Японии. Южнокорейские представители на ней не присутствовали, поскольку ряд японских участников церемонии ранее посещали храм Ясукуни - символ милитаристского прошлого. Представитель МИД РК связался с посольством Японии в РК и попросил передать японским властям позицию Сеула. «Данная проблема не должна перерасти в ненужный конфликт. Её нужно урегулировать»,- отметил представитель. Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил накануне на пресс-конференции в Токио, что он «сожалеет» об отсутствии на церемонии южнокорейских представителей. Правительство РК провело собственную церемонию в месте проживания корейских подневольных рабочих недалеко от золотых и серебряных рудников на острове Садо. В июле прошлого года Япония зарегистрировала шахту Садо в качестве объекта Всемирного наследия, пообещав ежегодно проводить мероприятие в память всех иностранных рабочих, включая корейцев.
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