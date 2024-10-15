КНДР демонтировала ЛЭП, подававшие электроэнергию в Кэсонский комплекс

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Северная Корея демонтировала линии электропередач (ЛЭП), установленные южнокорейской стороной для подачи электроэнергии в ныне закрытый Кэсонский индустриальный комплекс. Как сообщил 26 ноября на пресс-конференции представитель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК полковник Ли Сон Чжун, северокорейские солдаты разъединили высоковольтные кабели и сбросили их на землю. Опоры ЛЭП пока остаются на месте, но и они, скорее всего, будут демонтированы. В 2006 году для подачи электроэнергии в Кэсонский индустриальный комплекс было установлено в общей сложности 48 опор ЛЭП, 15 из них находятся к северу от межкорейской границы. После того, как в январе 2016 года Северная Корея провела четвёртое ядерное испытание, подача электроэнергии в Кэсон была прекращена. Вскоре она частично возобновилась в ответ на потепление межкорейских отношений, но в июне 2020 года, когда был взорван межкорейский пункт оперативной связи, была прекращена окончательно. Как заявил представитель министерства по делам воссоединения РК, Сеул рассматривает последний шаг Пхеньяна как окончательный разрыв межкорейских связей. Ранее с северной стороны границы были взорваны западный и восточный участки автомобильных и железных дорог, соединявших две Кореи.