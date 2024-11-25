Работники транспорта и образования готовятся к забастовке

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Работники Сеульского метрополитена готовятся к совместной забастовке с железнодорожниками и работниками образования. В частности, Корейский профсоюз железнодорожников планирует начать забастовку 5 декабря. Профсоюз Сеульской корпорации общественного транспорта, которая управляет столичным метрополитеном с первой по восьмую линию, готов начать забастовку 6 декабря совместно с профсоюзами работников образования и девятой линии метрополитена Сеула. Профсоюз водителей грузовых автомобилей планирует собственную забастовку 2-3 декабря, а профсоюзы работников государственного пенсионного фонда, газовой корпорации и служащих местных органов власти последуют их примеру в ближайшие дни. Профсоюзы обвиняют администрацию президента Юн Сок Ёля в том, что она своим некомпетентным управлением государственными делами, спровоцировала их на совместные коллективные действия. Все забастовки направлены на защиту жизни и безопасности людей. Профсоюзы призывают власти страны лучше защищать права трудящихся, выступают против любых шагов по приватизации государственных услуг и требуют отставки президента.