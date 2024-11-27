Главы МИД РК и Украины встретились в Италии

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Министры иностранных дел РК и Украины Чо Тхэ Ёль и Андрей Сибига встретились 25 ноября в Италии в рамках совещания министров иностранных дел «Большой семёрки» (G7). Глава южнокорейского внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность вступлением украинского конфликта в новую фазу из-за отправки в Россию северокорейских войск. Он напомнил, что Сеул планирует последовательные меры в ответ на усиление военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. Андрей Сибига отметил, что действия Северной Кореи создают угрозу как для Украины, так и для РК. Он также выразил надежду на то, что визит украинского спецпосланника в Сеул поможет активизировать сотрудничество в сфере безопасности. Ранее Москва предупредила о возможных негативных последствиях в случае принятия Сеулом решения о поставках Украине летального оружия. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что подобные действия могут негативно отразиться на безопасности самой РК.