Предстоящие полгода - ключевой период для экономики РК

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Предстоящие шесть месяцев станут ключевым периодом для будущего южнокорейской экономики. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Чхве Сан Мок, выступая 27 ноября в Сеуле на заседании по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что национальная экономика столкнулись с беспрецедентными вызовами. Среди них ужесточение глобальной конкуренции, изменения в цепочках поставок и геополитические кризисы. Дополнительные трудности может создать политика новой администрации США. В ответ на глобальные изменения РК намерена принять более активное участие в борьбе за технологическое и экономическое лидерство. Особое внимание будет уделено созданию благоприятных условий для инвестиций. Планируется модернизация устаревшей промышленной структуры, развитие электросетей и других ключевых объектов, а также расширение сотрудничества с другими странами для защиты интересов южнокорейского бизнеса за рубежом.