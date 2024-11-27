В РК появится мобильное удостоверение личности гражданина

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27 декабря вступают в силу поправки к Закону о регистрации граждан РК. Они предусматривают внедрение мобильного удостоверения личности гражданина, который смогут оформить все жители страны старше 17 лет, имеющие действующий пластиковый документ. Для оформления мобильного удостоверения нужно получить одноразовый QR-код, обратившись в центр обслуживания населения по месту жительства. Для владельцев удостоверений с IC-чипом доступна возможность самостоятельного переноса документа на смартфон. Для защиты личных данных на смартфоне применены передовые технологии, включая блокчейн и шифрование. Документ можно оформить только на одно мобильное устройство, а в целях безопасности требуется его переоформление каждые три года. В случае утери смартфона мобильное удостоверение автоматически блокируется. С 27 декабря мобильное удостоверение можно оформить в пилотном режиме в девяти регионах, после чего система будет внедрена по всей стране.