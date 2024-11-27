В сентябре в РК максимальный за 14 лет рост рождаемости

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По данным национального статистического управления, опубликованным 27 ноября, в сентябре в РК родились 20.590 детей, что на 10,1% больше, чем годом ранее. Это максимальный рост рождаемости за последние 14 лет с января 2011 года. Общее число младенцев, родившихся с января по сентябрь, составило 178.600 человек, что на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рождаемость за девятимесячный период увеличилась впервые за девять лет с 2015 года. Общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее число на одну женщину в течение её жизни, составил в третьем квартале 0,76. Это на 0,05 больше по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Если текущая тенденция сохранится в четвёртом квартале, общий коэффициент рождаемости в текущем году превысит прогнозируемый 0,68. Он также может превысить прошлогодний коэффициент 0,72. В сентябре зарегистрировано 15.300 браков, что на 18,8% больше, чем в том же месяце прошлого года. По итогам третьего квартала рост составил 24% по сравнению с предыдущим кварталом. Это лучший показатель за всю историю статистических наблюдений.