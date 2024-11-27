Банк Кореи понизил учётную ставку и прогнозы роста экономики

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28 ноября комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи понизил учётную ставку на 0,25% до 3,0%. Данное решение стало неожиданным для участников рынка, которые полагали, что ставка будет сохранена на прежнем уровне, поскольку курс национальной валюты падает, разрыв между ставками в РК и США растёт, а долги домохозяйств не снижаются. Банк Кореи сокращает учётную ставку второй месяц подряд. В октябре она была понижена на 0,25% впервые за три года. Её очередное снижение, по мнению экспертов, отражает опасения по поводу мрачных экономических перспектив. Принимая во внимание замедление экспорта из-за сокращения спроса, вялое внутреннее потребление и неопределённость внешнеэкономической ситуации в связи с приходом к власти в США новой администрации, Банк Кореи снизил прогноз экономического роста на этот год с 2,4% до 2,2%. Прогноз на 2025 год снижен с 2,1% до 1,9%. Прогноз инфляции на текущий год снижен с 2,5% до 2,3%, а на 2025 год - с 2,1% до 1,9%.