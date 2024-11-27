В столичном регионе РК второй день сильные снегопады

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Сильные снегопады идут в столичном регионе два дня подряд. В провинции Кёнгидо 27 и 28 ноября выпало в общей сложности более 40 см снега. В частности, в городе Ёнине, расположенном в 40 километрах к югу от Сеула, выпало 47,5 см снега. Нынешний ноябрьский снегопад в столице и её окрестностях – самый сильный с начала регулярных наблюдений за погодой в 1907 году. Предупреждения о сильном снегопаде были выпущены утром 28 ноября также для северных районов провинции Кёнсан-Пукто и горных районов провинции Чечжудо. По данным центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, по состоянию на 6:00 утра 28 ноября произошло 61 отключение электроэнергии из-за снегопада, а 46 повреждённых линий электропередач оперативно восстановлены. Кроме того, были отменены 93 авиарейса и 99 рейсов пассажирских паромов. Движение транспорта в Сеуле и столичном регионе замедлилось. По данным Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL), на некоторых участках железных дорог и открытых линиях метрополитена возникли задержки, поскольку рабочие убирали с путей снег и упавшие ветки деревьев. Только в Сеуле для уборки снега мобилизовано более 11 тысяч человек и около 20 тысяч единиц техники.