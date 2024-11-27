РК и Украина обсудили совместную безопасность

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили вопросы совместной безопасности. Об этом Умеров сообщил 28 ноября в своём Telegram-канале. Тесное сотрудничество между РК и Украиной существенно укрепит безопасность народов двух стран. В составе российских вооружённых сил находятся 12 тысяч северокорейских военнослужащих, которые «активно участвуют в атаках на энергетическую инфраструктуру Украины»,- говорится в сообщении. Северокорейцы приобретают боевой опыт, что в будущем может стать серьёзной угрозой для РК и создать дополнительные проблемы безопасности,- отметил Рустем Умеров. После встречи с Юн Сок Ёлем министр обороны Украины встретился с начальником управления национальной безопасности администрации президента Син Вон Сиком и министром обороны Ким Ён Хёном. Обсуждались вопросы активизации сотрудничества между двумя странами. Обсуждались ли вопросы поставок Украине южнокорейского оружия, не сообщается.