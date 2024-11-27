В октябре в РК снизились производство, потребление и инвестиции

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В октябре в РК одновременно снизились показатели производства, потребления и инвестиций, что усилило опасения по поводу возможного замедления экономики. Так называемое «тройное снижение» произошло впервые с мая текущего года. Как сообщили 29 ноября в национальном статистическом управлении, производство сократилось на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство полупроводников увеличилось на 8,4%, но выпуск автомобилей сократился на 6,3%. Розничные продажи, показатель частных расходов, снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Основным фактором стало снижение продаж товаров длительного пользования, таких как бытовая техника и средства связи, на 5,8%. Инвестиции в производственные мощности упали на 5,8% в основном из-за спада в строительной отрасли на 4%. При этом сектор услуг показал рост на 0,3% благодаря высоким показателям в финансовом и страховом сегментах.