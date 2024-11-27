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Экономика

ЕС одобрил слияние Korean Air и Asiana

Write: 2024-11-29 14:18:13Update: 2024-11-29 15:37:07

ЕС одобрил слияние Korean Air и Asiana

Photo : KBS News

Антимонопольный орган Евросоюза одобрил поглощение компании Asiana Airlines национальным перевозчиком Korean Air. Таким образом, процесс поглощения вступил в завершающую стадию. По сообщению Еврокомиссии, все предварительные условия выполнены. В частности, четыре европейских маршрута Korean Air в Париж, Рим, Барселону и Франкфурт переданы бюджетному перевозчику T'way Air. Грузовое подразделение Asiana Airlines будет продано компании Air Incheon. В ноябре 2020 года Korean Air подписала сделку о приобретении контрольного пакета акций Asiana с целью создания десятой по величине авиакомпании в мире. Для этого необходимо получить одобрение 14 регуляторов в ключевых странах. На данный момент сделку одобрили 13 стран и регионов. Осталось получить одобрение США. После приобретения контрольного пакета акций Asiana Airlines будет зарегистрирована в качестве дочерней компании Korean Air.
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