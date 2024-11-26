Экспорт РК растёт 14 месяцев подряд

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 декабря, южнокорейский экспорт составил в ноябре 56 млрд 350 млн долларов, увеличившись на 1,4% в годовом исчислении. Рост экспорта продолжается 14 месяцев подряд, однако темпы роста неуклонно снижаются, начиная с августа. Сократились продажи 10 из 15 основных статей экспорта, за исключением полупроводников, компьютеров морских судов, биомедицинской и металлургической продукции. Экспорт полупроводников вырос на 30,8%, компьютеров и периферии на 122,3%, устройств беспроводной связи на 19,7%. При этом экспорт автомобилей сократился на 13,6%, нефтепродуктов на 18,7%, а нефтехимической продукции на 5,6% из-за падения цен на сырую нефть. Импорт составил в прошлом месяце 50 млрд 740 млн долларов, сократившись на 2,4% по сравнению с прошлым годом. Профицит торгового баланса составил в прошлом месяце 5 млрд 610 млн долларов. Торговый баланс остаётся профицитным 18 месяцев подряд, с июля прошлого года.