Переговоры об ограничении загрязнения пластиком завершились безрезультатно

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Пятый раунд переговоров по выработке международного соглашения об ограничении загрязнения пластиком с участием представителей 175 стран, завершился безрезультатно. Он проходил с 25 ноября по 1 декабря в Пусане. Как сообщил председатель межправительственного переговорного комитета Луис Вайас Вальдивьесо, подводя итоги переговоров, несмотря на значительный прогресс в достижении цели, делегаты не смогли достичь соглашения к установленному сроку. Участникам переговоров не удалось преодолеть разногласия по поводу регулирования производства пластика или пластиковых полимеров, ключевого сырья, получаемого из ископаемого топлива. Межправительственный переговорный комитет был создан в 2022 году в соответствии с резолюцией ООН о разработке «международного юридически обязательного инструмента» по загрязнению пластиком, в том числе, морской среды, на основе обязательства положить конец загрязнению пластиком к 2040 году.