Правительство обвиняет оппозицию в политизации законопроекта о бюджете

Photo : YONHAP News

Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок выразил сожаление по поводу того, что ведущая оппозиционная Демократическая партия Тобуро в одностороннем порядке пересмотрела законопроект о бюджете на 2025 год. Пересмотренный бюджет, принятый на прошлой неделе специальным парламентским комитетом, который контролируется оппозицией, составляет 677 трлн 400 млрд вон (485 млрд 300 млн долларов), что на 4 трлн 100 млрд вон меньше предложенного правительством. «Оппозиция держит бюджет в заложниках политической борьбы, лишая бизнес необходимых ему ресурсов»,- заявил Чхве Сан Мок, выступая 2 декабря на пресс-конференции. Сокращение бюджета коснулось средств, выделенных на «специальные мероприятия» секретариата и управления национальной безопасности администрации президента, а также на прокуратуру, контрольно-ревизионные органы и полицию. Оппозиция утверждает, что эти органы в прошлом не отчитывались об использовании ими бюджета. Правительство и правящая партия Сила народа считают, что такие расходы должны оставаться конфиденциальными. Установленный законом срок утверждения бюджета на следующий год - 2 декабря, но за последние два десятилетия Национальное собрание соблюдало этот срок лишь дважды.