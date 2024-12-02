Realmeter: Рейтинг президента РК снизился до 25%

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Лишь 25% граждан РК положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 71% южнокорейцев оценивают её отрицательно. Таковы результаты опроса 2.509 взрослых жителей страны, проведённого с 25 по 29 ноября агентством Realmeter. Положительная оценка сократилась на 0,7%, а отрицательная выросла на 0,7% по сравнению с предыдущей неделей. Погрешность при обработке данных может составить ±2% при уровне достоверности 95%. По результатам отдельного опроса 1.002 взрослых жителей страны, проведённого 28-29 ноября, рейтинг правящей партии Сила народа составил 32,3%, а крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро 45,2%. Правящая партия приобрела 2%, а оппозиционная 0,3% голосов по сравнению с предыдущим опросом. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Дополнительная информация представлена на веб-сайте национального комитета по изучению общественного мнения.