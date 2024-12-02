SMA между РК и США вступило в силу

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29 ноября вступило в силу 12-е соглашение о специальных мерах (SMA) между РК и США. Оно определяет доли сторон в расходах на содержание американских вооружённых сил на Корейском полуострове в период с 2026 по 2030 год. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, обе страны уведомили друг друга дипломатическими нотами о том, что внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу, завершены. Ожидается, что данное соглашение обеспечит условия для стабильного размещения американских войск в РК, будет способствовать укреплению совместной обороны и военного альянса двух стран. В первый год действия соглашения доля Сеула в расходах на содержание войск США составит 1 млрд 519 млн 200 тыс. вон (1 млн. 100 тыс. долларов), что на 8,3% больше, чем в предыдущем году. Далее взнос будет ежегодно увеличиваться на уровень инфляции, но не более чем на 5%. После вступление соглашения в силу оно не может быть пересмотрено.