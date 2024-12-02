Лидер КНДР встретился с министром обороны России

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29 ноября лидер Северной Кореи Ким Чон Ын провёл «дружескую и доверительную» встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым. Как сообщило агентство ЦТАК, Ким Чон Ын осудил США и Запад за разрешение Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по России, назвав этот шаг «прямым военным вмешательством». Он подтвердил, что «правительство, армия и народ КНДР будут неизменно поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности от попыток империалистов добиться гегемонии». В сообщении не упоминается, обсуждали ли Ким Чон Ын и Андрей Белоусов развёртывание северокорейских войск в России. В ходе визита в Пхеньян министр обороны России провёл также переговоры со своим северокорейским коллегой Но Гван Чхолем. Как сообщает ЦТАК, стороны обсудили укрепление «стратегического и тактического сотрудничества» между армиями двух стран. Министр обороны России «выразил готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в сложной международной обстановке».