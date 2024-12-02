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Экономика

Изменения климата повышают цены на продовольствие

Write: 2024-12-02 14:24:27Update: 2024-12-02 14:25:38

Изменения климата повышают цены на продовольствие

Photo : YONHAP News

Поскольку изменения климата оказывают влияние на цены на какао-бобы, цены в южнокорейской кондитерской промышленности неуклонно растут.   По данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК, по состоянию на 26 ноября, стоимость какао, полученного из какао-бобов, составила 9.236 долларов за тонну, что на 27% больше, чем в прошлом году. В этой связи компания Orion с 1 декабря подняла цены на 13 наименований своей продукции, содержащей шоколад, в среднем на 10,6%. Компания Haitai Confectionery подняла цены на 10 наименований продукции с высоким содержанием шоколада в среднем на 8,6%. Ранее компания Lotte Well Food также подняла цены на 17 наименований продукции в среднем на 12%. По состоянию на 25 ноября, стоимость кофе арабика составила 7.080 долларов за тонну, что на 86% больше, чем год назад. В результате компания Dongseo Foods подняла цены на растворимый кофе, кофейные смеси и кофейные напитки в среднем на 8,9%.
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