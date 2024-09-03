Рост потребительских цен в РК в ноябре 1,5%

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По данным национального статистического управления от 3 декабря, потребительские цены выросли в РК в ноябре на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень инфляции не превышает трёх процентов с апреля этого года, а с сентября он остаётся ниже двухпроцентного уровня. Цены на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию выросли в прошлом месяце в среднем на 1%, что ниже общего уровня инфляции. Яблоки подешевели на 8,9%, зелёный лук - на 20,7%, а картофель - на 11,8%. При этом редька подорожала на 62,5%. Снизились цены на все нефтепродукты. Так, дизельное топливо подешевело на 10,4%, а бензин - на 3,4%, что обусловлено снижением мировых цен на нефть. Цены на услуги выросли на 2,1%, а стоимость питания вне дома увеличилась на 2,9%. Базовая инфляция, рассчитанная без учёта изменения цен на продовольствие и нефтепродукты, составила 1,8% в годовом исчислении. Базовый индекс цен, не учитывающий изменения цен на продукты питания и энергоносители, который рассчитывается по методике Организации экономического сотрудничества и развития, составил 1,9%. Ощущаемый уровень инфляции составил 1,6%.