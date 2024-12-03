От снегопадов в ноябре пострадали 359 гектаров сельхозугодий

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Из-за сильных снегопадов, которые обрушились на Корейский полуостров с 26 по 28 ноября, пострадали 359 гектаров сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщили 2 декабря в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК. Наибольший урон нанесён провинции Кёнгидо, где пострадали 260 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, в том числе, 150 гектаров теплиц, 73 гектара плантаций женьшеня и 18 гектаров животноводческих ферм. В провинции Чхунчхон-Пукто пострадали 32 гектара сельхозугодий. Снегопады привели к гибели около 284 тысяч голов скота по всей стране. 2 декабря заместитель министра продовольствия, сельского и лесного хозяйства Пак Пом Су посетил пострадавшие фермерские и цветоводческие хозяйства в уезде Ымсон-гун провинции Чхунчхон-Пукто, чтобы оценить масштабы ущерба и познакомиться с ходом восстановительных работ. «Наша цель – помочь фермерам как можно скорее возобновить полноценную сельскохозяйственную деятельность»,– подчеркнул Пак Пом Су.