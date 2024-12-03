56,6% крупных компаний РК не определились с инвестициями

Photo : YONHAP News

Согласно данным, опубликованным 3 декабря Федерацией корейских промышленников, более половины из пятисот отечественных компаний, крупнейших по объёму выручки, пока не сформировали планы инвестиций на 2025 год. 11,4% компаний из 122-х участвовавших в опросе, не планируют инвестиции в будущем году. Это на 6,1% больше, чем по результатам аналогичного прошлогоднего опроса. 56,6% пока не составили инвестиционные планы, что на 6,9% больше, чем в прошлом году. В качестве причин неопределённости 37,7% компаний назвали организационные изменения и кадровые перестановки, 27,5% - необходимость оценки внутренних и внешних рисков, а 20,3% - непредсказуемость ситуации в мировой и национальной экономике. Сформировали инвестиционные планы лишь 39 из 122-х опрошенных компаний. 28,2% из них планируют сократить инвестиции, 12,8% намерены их увеличить, а 59% оставят инвестиции на уровне текущего года. 77,8% всех опрошенных компаний направят инвестиции на поддержание и модернизацию существующих мощностей, 18,9% планируют закупки нового оборудования и лишь 3,3% - реструктуризацию. Погрешность при обработке данных может составить ±8,15% при уровне достоверности 95%.