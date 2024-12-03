Внештатный персонал школ РК проведёт забастовку

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Внештатный персонал южнокорейских школ, в том числе, лаборанты, помощники учителей, библиотекари и работники столовых – проведут 6 декабря однодневную общенациональную забастовку. Как сообщили в профсоюзе внештатных школьных работников, забастовка проводится с целью прекращения дискриминации по оплате труда и условий занятости. Представители профсоюза напомнили, что с июня до конца прошлой недели они неоднократно вели переговоры с министерством образования и представителями 17 провинциальных управлений образования, но договорённости достичь не удалось. Профсоюз требует повышения оплаты труда, создания постоянной переговорной платформы, улучшения условий труда в школьных столовых и решения проблемы выплат в период школьных каникул. Аналогичная забастовка проводилась 31 марта прошлого года. Тогда в 10,47% школ Сеула произошёл сбой в предоставлении питания, и учащимся были предложены хлеб и молоко в качестве обеда.