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В Корее

Внештатный персонал школ РК проведёт забастовку

Write: 2024-12-03 12:22:40Update: 2024-12-03 14:32:33

Внештатный персонал школ РК проведёт забастовку

Photo : YONHAP News

Внештатный персонал южнокорейских школ, в том числе, лаборанты, помощники учителей, библиотекари и работники столовых – проведут 6 декабря однодневную общенациональную забастовку. Как сообщили в профсоюзе внештатных школьных работников, забастовка проводится с целью прекращения дискриминации по оплате труда и условий занятости. Представители профсоюза напомнили, что с июня до конца прошлой недели они неоднократно вели переговоры с министерством образования и представителями 17 провинциальных управлений образования, но договорённости достичь не удалось. Профсоюз требует повышения оплаты труда, создания постоянной переговорной платформы, улучшения условий труда в школьных столовых и решения проблемы выплат в период школьных каникул. Аналогичная забастовка проводилась 31 марта прошлого года. Тогда в 10,47% школ Сеула произошёл сбой в предоставлении питания, и учащимся были предложены хлеб и молоко в качестве обеда.
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