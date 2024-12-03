Лидеры РК и Киргизии договорились расширить сотрудничество

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РК и Киргизия расширят сотрудничество в сферах энергетики и добычи важнейших полезных ископаемых, а отношения между двумя странами выйдут на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Соответствующие договорённости достигнуты в ходе встречи лидеров двух стран Юн Сок Ёля и Садыра Жапарова, состоявшейся 3 ноября в Сеуле. В совместной декларации, принятой по итогам саммита, зафиксированы договорённости об укреплении сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, цепочек поставок и изменения климата. По итогам саммита в присутствии президентов двух стран подписаны документы, предусматривающие сотрудничество в сферах возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов парниковых газов, а также строительство в Киргизии 10 малых гидроэлектростанций. Кроме того, подписано рамочное соглашение о предоставлении Киргизии 500 млн долларов в виде долгосрочных кредитов под низкие проценты из Фонда экономического сотрудничества в целях развития. Садыр Жапаров поддержал инициативу Юн Сок Ёля о проведении в следующем году в Сеуле саммита РК-Центральная Азия.