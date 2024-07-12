США усилили меры экспортного контроля в отношении Китая

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2 декабря США объявили о новом пакете мер контроля за экспортом полупроводников в отношении Китая, включая ограничения на высокопроизводительные микросхемы для искусственного интеллекта. Как отмечается в заявлении бюро промышленной безопасности министерства торговли США, ограничения касаются экспорта микросхем памяти с высокой пропускной способностью (HBM). Решение принято в рамках усилий США по ограничению доступа Китая к ключевым технологиям в целях защиты национальной безопасности. Ограничения могут затронуть интересы южнокорейской компании Samsung Electronics, которая поставляет HBM в Китай, в то время компания SK hynix, которая экспортирует HBM непосредственно в США, не пострадает. В список экспортного контроля добавлены 140 компаний, в том числе, 136 китайских и две южнокорейские - ACM Research Korea и Empyrean Korea. Министерство иностранных дел Китая пообещало принять «решительные меры» в ответ на новые ограничения. «Китай решительно выступает против того, что США чрезмерно расширяют концепцию национальной безопасности, злоупотребляют экспортным контролем и злонамеренно блокируют и подавляют Китай»,- говорится в заявлении китайского МИД.