Президент РК объявил в стране чрезвычайное положение

Photo : YONHAP News

3 декабря президент РК Юн Сок Ёль объявил в стране чрезвычайное положение. В телевизионном обращении к гражданам страны глава государства заявил, что оно необходимо «для искоренения просеверокорейских сил и защиты конституционного порядка». Глава государства назвал чрезвычайное положение «неизбежной мерой, призванной обеспечить безопасность народа и защитить страну от действий антигосударственных сил». «Национальное собрание, которое должно быть основой либеральной демократии, превратилась в монстра, приближающего крах либерально-демократической системы»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Он пообещал нормализовать ситуацию в стране в максимально короткие сроки, минимизировав неудобства для простых людей. Во внешней политике не будет никаких изменений, и РК продолжит выполнять все международные обязательства,- добавил президент. Министр обороны отдал приказ вооружённым силам усилить бдительность и находиться в состоянии повышенной боевой готовности. Командующим чрезвычайным положением назначен генерал армии Пак Ан Су. Чрезвычайное положение предусматривает запрет на любую политическую деятельность, включая работу Национального собрания и местных органов власти. Вводится запрет на забастовки и демонстрации, а средства массовой информации переходят под контроль правительства. Глава правящей партии Сила народа Хан Дон Хун назвал объявление чрезвычайного положения «неправильным» и пообещал «заблокировать» его. Лидер оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён назвал решение президента «антинародным и антиконституционным».