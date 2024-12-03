Президент РК отменил чрезвычайное положение

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4 декабря в 4:30 утра президент РК Юн Сок Ёль объявил об отмене чрезвычайного положения. Данное решение было принято спустя шесть часов после того, как он обвинил оппозицию в «антигосударственных» действиях, назвал чрезвычайное положение «неизбежной мерой, призванной обеспечить безопасность народа и защитить страну». Национальное собрание, собравшееся на чрезвычайное пленарное заседание, проголосовало за его отмену. Затем кабинет министров одобрил решение парламентариев. Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК заявил, что войска, мобилизованные для соблюдения режима чрезвычайного положения, вернулись на базу. Глава государства повторил призыв к Национальному собранию прекратить «возмутительные» действия, которые, по его словам, парализуют работу правительства. Объявление чрезвычайного положения вызвало шок в стране и за её пределами. Официальные лица США выразили «серьёзную обеспокоенность», выразив надежду на то, что все политические споры будут решены мирным путём.