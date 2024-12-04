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Политика

Руководство администрации президента РК подало в отставку

Write: 2024-12-04 10:36:31Update: 2024-12-04 11:37:35

Руководство администрации президента РК подало в отставку

Photo : YONHAP News

Руководство администрации президента РК объявило 4 декабря об уходе в отставку в связи с ситуацией в стране, сложившейся после объявления чрезвычайного положения и его отмены спустя шесть часов. Коллективное заявление об отставке подписали глава администрации президента Чон Чжин Сок, начальник управления национальной безопасности Син Вон Сик, начальник управления президентской политики Сон Тхэ Юн и семь старших секретарей. Как выяснилось, глава государства не сообщил заранее о планируемом объявлении чрезвычайного положения даже своим ближайшим соратникам. После окончания рабочего дня 3 декабря они покинули здание администрации, но вскоре им было дано указание вернуться на работу. Президент Юн Сок Ёль отменил свой рабочий график на 4 декабря, в том числе, совещание по борьбе с распространением наркотиков. Отложен также визит в Сеул премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который планировался с 5 по 7 декабря. Новые сроки визита не названы.
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