Валютные резервы РК сокращаются два месяца подряд

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По данным Банка Кореи, опубликованным 4 декабря, валютные резервы страны в конце прошлого месяца составили 415 млрд 390 млн долларов. Это на 300 млн долларов меньше по сравнению с концом октября. Валютные резервы сокращаются два месяца подряд. Это происходит из-за того, что, несмотря на наличие инвестиционного дохода и увеличение валютных депозитов финансовых учреждений, из-за укрепления курса доллара в среднем на 2,0% сократилась стоимость активов в других валютах при пересчёте в доллары. Укрепление доллара связано с ожиданиями более медленного снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы США, чем предполагалось ранее, после прихода к власти администрации Дональда Трампа. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, номинированных в иностранных валютах, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. По состоянию на конец октября РК занимала девятое место в мире по объёму валютных резервов. На первом месте Китай, за которым следуют Япония, Швейцария, Индия, Россия, Тайвань, Саудовская Аравия и Гонконг.