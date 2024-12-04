В 2025 году РК и США покажут высокие темпы роста экономики

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В 2025 году РК и США покажут самые высокие темпы экономического роста среди ведущих стран мира. Об этом заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 3 декабря на встрече с журналистами в Сэчжоне. Он отметил, в частности, что текущая оценка экономической ситуации в РК является позитивной. В качестве примера премьер-министр привёл данные американского инвестиционного банка Goldman Sachs, который прогнозирует экономический рост в РК и США в следующем году на 1,8%. Это выше, чем в других развитых странах. Между тем, он выразил обеспокоенность по поводу того, что экономический рост не достигает даже 2%, а мировая экономика находится в сложном положении. Хан Док Су отметил, что ситуацию в экономике улучшит рост потребления, который может быть достигнут с помощью активизации туризма. Однако в настоящее время объёмы выездного туризма существенно превышают объёмы въездного. Правительство планирует обсудить комплексную стратегию активизации въездного туризма на специальной конференции, которая запланирована на 26 декабря,- отметил Хан Док Су.