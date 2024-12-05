Рост экономики РК в третьем квартале 0,1%

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По данным Банка Кореи, опубликованным 5 декабря, рост валового внутреннего продукта РК в третьем квартале текущего года составил 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом из-за слабой потребительской активности и сокращения экспорта. Частное потребление увеличилось в третьем квартале на 0,5%, а государственное на 0,6%. Инвестиции в производственные мощности увеличились на 6,5%, что является самым высоким показателем с первого квартала 2021 года. Однако инвестиции в строительство упали на 3,6%. При этом сократилось строительство как жилых, так и нежилых зданий. Экспорт сократился на 0,2%, в основном из-за сокращения спроса на автомобили и химическую продукцию, а импорт увеличился на 1,6%. Промышленное производство увеличилось на 0,2%, а производство в сфере услуг сократилось на 0,2%. Рост южнокорейской экономики в годовом исчислении составил 1,5%, что на 0,8% меньше, чем в предыдущем квартале.