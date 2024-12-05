Профсоюз железнодорожников начал забастовку

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5 декабря Корейский профсоюз железнодорожников начал бессрочную забастовку с требованием повышения оплаты труда, урегулирования вопросов задолженности по заработной плате и нормализации оплаты за сверхурочную работу. Забастовка приведёт к сокращению числа поездов, в том числе, скоростных KTX и Saemaeul. Переговоры между руководством профсоюза и администрации Корейской железнодорожной корпорации KORAIL, продолжавшиеся со второй половины дня 4 декабря, оказались безрезультатными. Однако профсоюз готов их возобновить, если позиция компании изменится. Ожидается, что во время забастовки график движения поездов на линиях с первой по восьмую Сеульского метрополитена будет выполняться на 75%, а в час пик - на 90%, скоростных поездов KTX - на 67%, Saemaeul - на 58%, а пассажирских поездов Mugunghwa - на 62%. Движение поездов SRT, GTX-A и аэроэкспрессов, которые не находятся под управлением KORAIL, осуществляется в обычном режиме.