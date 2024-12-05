Договор между Россией и КНДР вступил в силу

Photo : YONHAP News

4 декабря вступил в силу договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Как передаёт агентство ЦТАК, в тот же день в Москве замминистра иностранных дел КНДР Ким Чжон Гю и замминистра иностранных дел России Андрей Руденко подписали протокол об обмене ратификационными грамотами. Отношения между двумя странами, которые «являются сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран, смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность, послужат мощной движущей силой ускорения формирования самостоятельного и справедливого многополярного миропорядка, где не существуют господства, подчинения и гегемонии»,- говорится в сообщении ЦТАК. Вступление в силу нового двустороннего документа означает прекращение действия договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.