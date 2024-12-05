Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Корея: Юг-Север

Договор между Россией и КНДР вступил в силу

Write: 2024-12-05 13:13:37Update: 2024-12-05 14:42:20

Договор между Россией и КНДР вступил в силу

Photo : YONHAP News

4 декабря вступил в силу договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Как передаёт агентство ЦТАК, в тот же день в Москве замминистра иностранных дел КНДР Ким Чжон Гю и замминистра иностранных дел России Андрей Руденко подписали протокол об обмене ратификационными грамотами. Отношения между двумя странами, которые  «являются сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран, смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность, послужат мощной движущей силой ускорения формирования самостоятельного и справедливого многополярного миропорядка, где не существуют господства, подчинения и гегемонии»,- говорится в сообщении ЦТАК. Вступление в силу нового двустороннего документа означает прекращение действия договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >