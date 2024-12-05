Голосование об импичменте Юн Сок Ёлю состоится 7 декабря

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Оппозиционная Демократическая партия Тобуро, обладающая парламентским большинством, назначила голосование об импичменте Юн Сок Ёлю с поста президента страны на 19 часов 7 декабря. Как сообщил журналистам пресс-секретарь партии Чо Сын Рэ, законопроект об импичменте поступил в Национальное собрание в 00 часов 48 минут 5 декабря. Его подписали 192 человека - 190 депутатов от шести оппозиционных партий, в том числе, Демократической партии Тобуро, Партии инноваций Отечество, Партии новых реформ, Прогрессивной партии, Партии базового дохода и Социал-демократической партии, а также спикер парламента У Вон Сик и независимый депутат Ким Чжон Мин. В соответствии с законом, голосование по законопроекту об импичменте должно пройти не ранее 24 часов и не позднее 72 часов после принятия документа профильным парламентским комитетом, то есть, с 00 часов 49 минут 6 декабря до 00 часов 48 минут 8 декабря. Законопроект будет считаться принятым, если за него проголосуют две трети депутатов, то есть, не менее 200 человек. Учитывая, что его поддержали 192 депутата, для объявления импичмента необходимо набрать не менее 8 голосов депутатов от правящей партии Сила народа.