Парламентарии утвердили импичмент главному аудитору и прокурорам

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Национальное собрание РК, в котором оппозиция обладает парламентским большинством, утвердило 5 декабря законопроект об импичменте Чхве Чжэ Хэ с должности председателя комитета по аудиту и инспекциям. Импичменту подвергнуты также главный прокурор Центрального административного округа Сеула Ли Чхан Су и два прокурора, работающие под его руководством. Все четверо отстранены от исполнения обязанностей до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет решение о том, следует ли поддержать импичмент. Председатель комитета по аудиту и инспекциям подвернут парламентскому импичменту впервые в истории. Оппозиция обвиняет Чхве Чжэ Хэ в ошибках, допущенных при проверке нарушений, связанных с перемещением администрации президента РК в сеульский район Ёнсан в 2022 году. Прокуроры обвиняются в том, что они не предъявили обвинение первой леди после расследования её причастности к манипулированию ценами на акции.