Правящая партия и оппозиция призвали отстранить Юн Сок Ёля от власти

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Юн Сок Ёль должен быть незамедлительно отстранён от обязанностей президента. Об этом заявил лидер правящей партии Сила народа Хан Дон Хун, выступая 6 декабря на внеочередном заседании Высшего совета партии. Есть реальная вероятность того, что может вновь предпринять «радикальные действия», подобные объявлению чрезвычайного положения,- отметил лидер правящей партии. Он напомнил, что, по последним данным, Юн Сок Ёль дал указание спецслужбам арестовать ключевых политических деятелей, обвинив их в том, что они являются «антигосударственными силами». «Учитывая недавно открывшиеся факты, я считаю необходимым незамедлительно отстранить Юн Сок Ёля от его обязанностей по защите страны и её народа»,- заявил Хан Дон Хун. Если Юн Сок Ёль продолжит исполнять обязанности президента, это подвергнет страну «большому риску»,- добавил он. С аналогичным заявлением выступил в тот же день лидер ведущей оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён. Выступая в Национальном собрании, он назвал указ о чрезвычайном положении «переворотом для сохранения или консолидации власти». «Президенту, который угрожал жизням людей неконституционными и незаконными действиями, нельзя доверять государственные дела даже на мгновение», — сказал Ли Чжэ Мён.