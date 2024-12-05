Осень в РК - от рекордной жары до обильных снегопадов

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Прошедшая осень ознаменовалась рядом аномальных погодных явлений, включая рекордную жару и обильные снегопады. Как сообщила Корейская метеорологическая администрация, средняя температура по стране в период с сентября по ноябрь составила +16,8 ℃, что на 2,7℃ выше нормы и является рекордной с начала наблюдений в 1973 году. Влияние высокого давления в северной части Тихого океана и в Тибете продолжалось до сентября, вызвав первую сентябрьскую жару в Сеуле с 1948 года и первую сентябрьскую тропическую ночь с 1966 года. Высокие температуры сохранялись до середины ноября, а новости о первых заморозках пришли позже обычного. Первые заморозки в Сеуле наблюдались на 9 дней позже нормы, первый лёд появился на 4 дня позже, а первый снег выпал на 6 дней позже обычного. Температура поверхности моря в северо-западной части Тихого океана, включая моря вокруг Корейского полуострова, в течение всей осени была на 1–4 градуса выше нормы, что стало одной из причин необычной жары и сильного снегопада.