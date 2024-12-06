Юн Сок Ёль: Я искренне извиняюсь перед народом

Photo : YONHAP News

«Я искренне извиняюсь перед народом, которому причинил беспокойство и неудобства»,- заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая утром 7 декабря с кратким телевизионным обращением к жителям страны. Он выразил готовность взять на себя «юридическую и политическую ответственность» за объявление чрезвычайного положения в ночь с 3 на 4 декабря. Данное решение «проистекает из отчаяния президента, который в конечном итоге несёт ответственность за государственные дела»,- отметил Юн Сок Ёль. Он особо подчеркнул, что «ничего подобного повторному вводу чрезвычайного положения никогда не будет». «Правящая партия и правительство совместно возьмут на себя ответственность за управление страной»,- заявил Юн Сок Ёль. Комментируя его выступление, лидеры основных политических партий повторили своё намерение объявить импичмент президенту. Немедленная отставка Юн Сок Ёля «неизбежна», поскольку он «больше не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности»,- заявил журналистам лидер правящей партии Сила народа Хан Дон Хун. Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён отметил, что выступление Юн Сок Ёля «только усиливает гнев общественности». «Не существует другого способа разрешить нынешнюю ситуацию в стране, кроме его немедленной отставки посредством импичмента»,- подчеркнул Ли Чжэ Мён.