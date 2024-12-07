Голосование по импичменту президенту РК отменено

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Голосование по законопроекту об импичменте президенту РК Юн Сок Ёлю, которое было запланировано на 7 декабря в Национальном собрании, отменено из-за отсутствия кворума. В нём приняли участие 195 из 300 зарегистрированных депутатов, в то время как голосование может быть признано состоявшимся, если в нём примут участие не менее чем 2/3 депутатов, то есть, 200 человек. Таким образом, для кворума не хватило лишь 5 человек. В голосовании участвовали 192 депутата от оппозиционного блока и 3 депутата от правящей партии Сила народа - Ан Чхоль Су, Ким Сан Ук и Ким Е Чжи. После отмены голосования лидер ведущей оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён пообещал добиться объявления импичмента Юн Сок Ёлю любой ценой. Законопроект об импичменте действующему президенту был внесён в Национальное собрание в третий раз в истории страны. В 2004 году парламентарии объявили импичмент тогдашнему президенту Ро Му Хёну, а в 2016 году Пак Кын Хе. Ро Му Хён вернулся к исполнению обязанностей президента, так как Конституционный суд отклонил импичмент, а Пак Кын Хе не смогла завершить свой президентский срок.